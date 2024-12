Veja análise dos jogadores que assinaram pré-contrato com o Vitória

Thiago Carpini tem entrosamento com um dos nomes avaliados pelo Leão - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

O Brasileirão acabou há poucos dias, mas o Vitória já se movimenta no mercado para reforçar o elenco para a próxima temporada. O objetivo é não repetir o mesmos erros do começo do ano, quando a equipe, em algumas ocasiões, precisou trocar os pneus com o carro andando, trazendo jogadores que se tornaram decisivos na permanência na Série A e na conquista da vaga na Sul-Americana.

Para o ano que vem, conforme falou o presidente Fábio Mota, do Leão, em entrevista ao A TARDE, a ideia é formar uma equipe e, ao longo da temporada, fazer apenas contratações pontuais. Nesse sentido, a garimpagem de jogadores vem sendo tarefa essencial.

O clube já assinou pré-contrato com três jogadores, mas nada de nomes estrelados e que demandam muita despesa do orçamento. São eles o lateral Claudinho e o volante Ronald, ambos do rebaixado Criciúma, e o zagueiro Zé Marcos, do Juventude.

Não são jogadores que chegam para assumir imediatamente a titularidade, mas podem compor bem o elenco e, aos poucos, conquistarem o seu espaço. No caso de Claudinho, a expectativa é um pouco mais alta, uma vez que o jogador se tornou uma das principais peças do Criciúma no Brasileiro.

Trajetória recente

Segundo a jornalista Manuela Silva, repórter do GE de Santa Catarina, que atua na cobertura do Criciúma, desde o seu primeiro ano na equipe, em 2021, havia uma expectativa alta sobre Claudinho, que fez em 2024 a sua melhor temporada.

“O Claudinho sempre foi visto com bons olhos. Desde a chegada do Cláudio Tencati (técnico), ganhou mais espaço e confiança no time profissional. Acredito que em 2022 foi a temporada que ele mais sofreu críticas, especialmente pelo preparo físico. Mas conseguiu recuperar isso e vinha jogando cada vez mais e cravando a posição de titular”, avalia a setorista.

Entre as características do jogadores, destaca-se a ofensividade, sobretudo o trabalho de sair da pressão e da marcação adversária, de armação de jogadas e a finalização. Em 2024, ele marcou cinco gols e concedeu seis assistências, bons números para um lateral.

Outro jogador do Criciúma que deve pintar na Toca no início do ano que vem, o volante Ronald é mais uma aposta rubro-negra. Para Manuela Silva, o jogador, emprestado pelo Fortaleza ao time de Santa Catarina, foi ao poucos conquistando a vaga de titular, mas acabou amargando as dificuldades do momento mais difícil da equipe na temporada, no segundo turno.

“Ele se destacou por sua capacidade de conseguir se livrar da marcação e por ter bastante garra dentro de campo. Fez um golaço contra o Grêmio, na Arena, e a partir dali foi ganhando mais tempo em campo, até virar titular”, conta.

O último nome encaminhado é o zagueiro Zé Marcos, titular do Juventude. De acordo com Tiago Nunes, repórter do Jornal Pioneiro e narrador da Rádio Gaúcha Serra, o jogador pode crescer no Leão por conta do entrosamento com o trabalho do técnico Thiago Carpini.

“Acredito que o técnico Thiago Carpini vai fazer o Zé crescer novamente. Depois do Roger Machado ir para o Inter, o nome do defensor chegou a ser cogitado no Beira-Rio, mas não evoluiu. Ele é um zagueiro que cresce se tiver um bom companheiro. Aqui ele não era o protagonista da zaga. A saída de bola do Zé Marcos algumas vezes era um pouco arriscada, mas com time encaixado pode reduzir os riscos”, explica, ressaltando o trabalho realizado por Carpini e a sintonia com o jogador.

“O Zé Marcos foi um dos grandes nomes do Juventude na campanha do acesso com Carpini. Ele começou como titular este ane manteve a boa fase com o técnico Roger Machado. Inclusive, ele integrou a seleção do Gauchão 2024 ao lado do Kannemann”, completou o jornalista.