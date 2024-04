Vitória empata com o Bahia e conquista seu 30º título baiano | A TARDE

Na tarde deste domingo, 7, Bahia e Vitória protagonizaram o duelo decisivo da final do Campeonato Baiano de 2024. Em uma Fonte Nova lotada de tricolores, a equipe comandada por Léo Condé sagrou-se campeã do Baianão 2024 após sete anos sem levantar a taça. Os gols da partida foram marcados por Wagner Leonardo, pela equipe rubro-negra, e Éverton Ribeiro, pelo lado tricolor.

Primeiro tempo

Com o apoio dos mais de 45 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova, foi o Bahia que teve a primeira grande oportunidade do jogo, logo aos dois minutos da etapa inicial. Após bela troca de passes, o lateral-direito Santiago Arias encontrou Thaciano passando pelo corredor direito e o camisa 16 tentou cruzar para Biel dentro da área, mas a bola foi rebatida e sobrou novamente para Thaciano, que armou o chute para o gol, no entanto, a bola foi defendida por Lucas Arcanjo.

Entretanto, mesmo com o apoio da torcida tricolor, quem abriu o placar do jogo foi o Leão da Barra, com Wagner Leonardo, que aproveitou o rebote da finalização do camisa 9 Alerrandro, aos 15 minutos do primeiro tempo, e aumentou a vantagem do Vitória para a decisão. O lance do gol se originou após uma sequência de escanteios que a defesa do Bahia não conseguiu afastar.

Bahia 0x1 Vitória



⚽️ Wagner Leonardo



🏆 Baiano | Final (ida: 2x3)



Cinco minutos após o gol do Vitória, o Esquadrão conseguiu o empate, aos 20 minutos, depois de um contra-ataque puxado por Biel, que tocou para Jean Lucas e o meio-campista devolveu a bola para o camisa 11 tricolor, que cruzou para a área defendida pela defesa rubro-negra e a bola sobrou para Éverton Ribeiro, que acertou um belo chute no ângulo da meta defendida por Lucas Arcanjo.

Bahia 1x1 Vitória



⚽️ Everton Ribeiro



🏆 Baiano | Final (ida: 2x3)



Por volta dos 26 minutos, Cauly fez uma grande jogada, "tabacou" Rodrigo Andrade e tocou para Thaciano aberto pelo lado esquerdo do ataque tricolor, o camisa 16 cortou dois jogadores da defesa rubro-negra e chutou para o gol, mas foi mais uma vez bloqueado por Lucas Arcanjo, que cedeu rebote e o camisa 8 do Bahia tentou o chute, entretanto, o arqueiro do Leão estava ligado e fez mais uma boa defesa para impedir a virada do Esquadrão.

Mesmo com a pressão imposta pela equipe comandada por Rogério Ceni depois do gol do empate, o Vitória teve um lance claro e manifesto de gol impedido de forma faltosa por Rezende, do Bahia, e o camisa 5 foi expulso após consulta no VAR, aos 32 minutos do primeiro tempo.

33 minutos do 1º tempo, e Rezende está expulso.



Após VAR chamar, o arbitro revisou a jogada e deu vermelho, deixando o Bahia com 1 a menos em campo.



Acharam justa a expulsão?



Com um a menos em campo, o Bahia precisou se reinventar dentro do jogo para ser ofensivo e conter as ações do rival, que passou a jogar com vantagem numérica. Portanto, Ceni sacou Biel do time titular e colocou Luciano Juba no jogo, a fim de tentar suprir a ausência de Rezende no lado esquerdo defensivo da equipe tricolor.



Mesmo com a tentativa de organizar o sistema defensivo feita por Ceni, a transição defensiva da equipe azul, vermelha e branca continuou fragilizada e o Vitória chegou a ampliar o placar com Rodrigo Andrade, entretanto, o gol foi anulado pelo VAR, devido ao impedimento do camisa 8.

Já nos acréscimos da primeira etapa, por volta dos 50 minutos de jogo, a equipe comandada por Léo Condé fez uma boa triangulação pelo esquerdo com Dudu, que encontrou PK na ultrapassagem e o lateral cruzou rasteiro para Rodrigo Andrade finalizar de primeira para grande defesa do goleiro Marcos Felipe.

Segundo tempo

A etapa decisiva da final do Baianão 2024 começou bem diferente dos 45 minutos iniciais do jogo. Isso porque o Bahia, com um a menos em campo, e o Vitória, sem tanta inspiração, protagonizaram 15 minutos de pouca efetividade e chances de gol.

Foi apenas aos 23 minutos do segundo tempo que a primeira grande oportunidade do jogo foi criada, e pelo lado rubro-negro. Aproveitando a maioridade numérica, o camisa 10 do Leão, Matheusinho, fez grande lançamento para Alerrandro, que ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas o artilheiro do Vitória chutou a bola na trave.

Dez minutos após a grande oportunidade do segundo tempo, outra chance clara de gol, aos 33 da etapa final, mais uma vez para o lado dos comandados por Léo Condé. Depois de uma cobrança de escanteio, o Vitória quase fez o segundo gol, mas Marcos Felipe evitou e deu rebote para Willian Oliveira, que quase balançou as redes com uma tentativa de bicicleta.

Na sequência, por volta dos 39 minutos, o Leão da Barra teve mais uma oportunidade de definir o resultado do jogo. Após trapalhada de Jean Lucas na saída de bola, Zé Hugo recuperou a posse para o Vitória e encontrou Iury Castilho entrando na área em boa condição para ampliar o placar, mas o camisa 7 rubro-negro mandou a bola pelo lado direito da meta tricolor.

No lance seguinte, ao 41 minutos, mais uma vez pelo lado direito do ataque rubro-negro, o camisa 17, Zé Hugo, avançou pelo lado, e desta vez encontrou Matheusinho entrando na área em boas condições para o chute, porém, o meio-campista finalizou em cima do goleiro Marcos Felipe.