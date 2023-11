Rodada ajuda e Vitória é campeão brasileiro da Série B | A TARDE

O Vitória, enfim, é oficialmente o campeão brasileiro da Série B 2023. A confirmação do título veio após o empate do Criciúma com o Guarani, na conclusão da 36ª rodada, na noite desta terça-feira, 14. O Rubro-Negro agora tem oito pontos de vantagem para a equipe catarinense e não pode mais ser ultrapassado por nenhum adversário, restando dois jogos para o fim da competição.

Além de retornar à elite do futebol brasileiro e conquistar o primeiro título nacional de sua história, o Vitória vai embolsar R$ 2,5 milhões de premiação. O Rubro-Negro também garantiu a classificação direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Caso não fosse campeão, a equipe ficaria fora da disputa do torneio nacional da próxima temporada.

Para cumprir tabela, o Vitória ainda tem dois jogos pela frente. Às 17h deste sábado, 18, o Rubro-Negro recebe o Sport no Barradão, pela 37ª rodada e, na semana seguinte, também às 17h de sábado, 25, o Leão encerra a participação na Série B contra o Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina.