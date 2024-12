Globo fecha acordo e retoma com Copa do Nordeste para o Premiere

Desde 2017, a Globo não exibia mais a Copa do Nordeste - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A temporada 2025 da Copa do Nordeste terá um novo padrão de transmissão, com todos os jogos sendo exibidos pelo Premiere, canal pay-per-view do Grupo Globo. A informação foi confirmada pelo jornalista do Sportv, Irlan Simões, através de seu Twitter.

A competição, que conta com clubes importantes como Fortaleza, Bahia, Vitória, Ceará e Sport, que disputam a primeira divisão nacional, já foi exibida anteriormente por Esporte Interativo e Fox Sports no Brasil. Desde 2017, a Globo não exibia mais a Copa do Nordeste, após não renovar o contrato de exibição em TV aberta.

Contudo, em 2025, a competição continuará sendo transmitida por outros canais, como o SBT e ESPN. No novo acordo, a Globo será responsável pela produção e exibição de todos os jogos da competição, incluindo as partidas da Pré-Copa do Nordeste, que acontecem em janeiro, através do canal Premiere.