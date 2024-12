Bahia oficializa a permanência de Nico Acevedo até 2029

Uruguaio renovou até 2029 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou, nesta segunda-feira, 16, a renovação de contrato do volante Nico Acevedo, que permanecerá no clube até 2029. A diretoria tricolor exerceu a opção de compra ao final do empréstimo do jogador, firmado com o New York City, e adquiriu o atleta em definitivo, conforme antecipado pelo Grupo A TARDE no último domingo, 15.

Nico, de 25 anos, chegou ao Bahia em 2023 e rapidamente se destacou pela sua raça e comprometimento dentro de campo. Em sua passagem pelo clube, o uruguaio disputou 61 jogos, contribuindo com duas assistências e ajudando o time a conquistar o Campeonato Baiano de 2023, além de ser peça-chave na histórica classificação para a Conmebol Libertadores deste ano.