Boca Juniors vira possível adversário do Bahia na pré-Libertadores

Bahia pode se enfrentar com o gigante argentino nas playoffs de 2025 - Foto: Alejandro Pagni/AFP

O Bahia poderá enfrentar o Boca Juniors na Pré-Libertadores da América de 2025, graças ao título do Vélez Sarfield no Campeonato Argentino, conquistado neste domingo (15). O resultado da competição mandou os 'xeneizes' para a fase preliminar da Copa Libertadores do próximo ano.

O Boca, que terminou o campeonato em 6º lugar, com 42 pontos, só garantiu sua vaga na competição continental graças à vitória do Vélez, que conquistou o título com 51 pontos.

Sendo assim, o Esquadrão deve ficar no pote 2 no sorteio da fase preliminar, que será realizado nesta quinta-feira (19), tendo o tradicional time argentino como um provável rival. Caso a equipe de Rogério Ceni e o Boca se encontrem na segunda fase da competição, o Tricolor terá que decidir o confronto fora de casa, mas também existem outros adversários possíveis.

Veja os possíveis confrontos do Bahia:

Cerro Porteño (PAR)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Melgar (PER)

Santa Fé (COL)

Tolima ou Milionarios (COL)

The Strongest ou Bolívar (BOL)

Boca Juniors (ARG)