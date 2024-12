Técnico das Mulheres de Aço avalia empate na estreia da Ladies Cup

Felipe Freitas, treinador das Mulheres de Aço - Foto: Victor Bessa / @bessafoto_

As Mulheres de Aço estrearam na Ladies Cup 2024 com um empate em 1 a 1 contra o Pumas, do México, em partida realizada neste domingo, 15, no Estádio do Canindé. O jogo marcou o início da caminhada do tricolor na competição internacional, e apesar da ansiedade natural da estreia, o técnico Felipe Freitas avaliou positivamente a postura da equipe no segundo tempo.

Em entrevista após a partida, Freitas ressaltou a evolução de sua equipe ao longo do confronto e a importância do ajuste tático realizado no intervalo: “É comum [ansiedade na estreia]. Ainda temos muitas meninas novas em idade, vivências… Uma competição internacional podemos ter dois enfoques: da ansiedade inicial ou do segundo tempo, que encaixamos, tivemos oportunidades, fomos atrás do resultado. Prefiro ficar com o olhar de que conseguimos ajustar algumas coisas, o olhar da força coletiva”, afirmou.

O treinador também falou sobre as mudanças que realizou na equipe devido ao ritmo intenso da competição, com jogos em dias consecutivos.

"Viemos com uma proposta clara pelo tipo de competição. Tendo jogo dia sim, dia não, temos que controlar nossas cargas. Dentro desse momento, tivemos um primeiro tempo que não foi bem e depois fizemos ajustes. Dentro desses ajustes, tivemos uma atleta que acabou sentindo e precisamos fazer um reajuste. Ainda assim, conseguimos chegar no terço final, conseguimos criar ações de finalização que não foram bem aproveitadas", explicou Freitas.

A partida contra a equipe mexicana foi um importante teste para o Esquadrão, e o técnico não escondeu a complexidade de encarar equipes internacionais. Ao projetar os próximos desafios da equipe, Freitas se mostrou cauteloso, mas confiante nas possibilidades: "Quando a gente enfrenta uma seleção, é mais complexo. Temos que ver qual será a convocação… E o Avaí também, uma equipe que a gente estuda, uma equipe dura de se enfrentar. É prematuro trazer ponderações táticas, mas certamente vamos ver o que é melhor para se propor e conseguir bons resultados contra essas equipes".

O próximo compromisso da equipe feminina do Bahia será nesta terça-feira, 17, às 16h, também no Canindé, contra o Avaí/Kindermann.