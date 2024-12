Alandresson Martins é campeão baiano de surfe em 2024

Alandresson Martins, de Itacaré, é o novo campeão baiano de surfe profissional 2024 - Foto: Divulgação | Orlando Rodrigues

O veterano surfista natural de Itacaré, Alandresson Martins, conquistou o título de campeão baiano de surfe profissional de 2024. O atleta se destacou na bateria decisiva do Tivoli Triple Crown, disputada na Praia do Forte, litoral de Mata de São João, onde superou adversários de peso, como Fabrício Bulhões (Ilhéus), Demi Brasil (Morro de São Paulo) e Bino Lopes (Praia do Forte).

Apesar das ondas pequenas, com altura de até um metro, Martins manteve seu foco e determinação, fechando a bateria com um total de 12,15 pontos. Bulhões ficou com a segunda posição com 10,45 pontos, enquanto Demi Brasil ficou em terceiro com 8,85 e Bino Lopes em quarto. "Estou muito feliz. Foi um ano de muita dedicação, treino e sacrifício, mas, no final, tudo deu certo. Quero dividir essa conquista com toda a minha galera de Itacaré", declarou Martins, visivelmente emocionado. Ele ainda aproveitou para agradecer o apoio de suas filhas, que o motivam diariamente, e de seus amigos, que sempre torceram por ele ao longo de sua jornada.

A conquista de Martins, que já fez parte da elite do surfe brasileiro, marca a superação de desafios físicos e a consagração de uma temporada sólida, com boas atuações nas etapas anteriores do circuito. O título veio na última etapa do Tivoli Triple Crown, garantindo a vitória com uma campanha consistente.

O evento, patrocinado pelo Tivoli Ecoresort Praia do Forte e pela Billabong, foi organizado pela Federação Baiana de Surf (FBSurf) e supervisionado pela Associação de Surf da Praia do Forte. Cada etapa do circuito ofereceu uma premiação de R$ 10 mil para os profissionais.

Entre os amadores, o destaque ficou por conta de Gonçalo Brito, de Salvador, que venceu na categoria sub-18, superando Felipe Guerreiro e Gabriel Leal, ambos da Praia do Forte, e o ilheense Miguel Cerqueira. Na sub-16, Mauy Schmidt brilhou, conquistando o primeiro lugar à frente de Bernardo Bicalho, Yan Rodrigues e Gabriel Leal.

Entre os veteranos, o destaque foi para Beto Capelotti, da Praia do Forte, que venceu a categoria Master (acima de 35 anos), Márcio Leal, de Salvador, campeão da Kahuna (acima de 45 anos), e Esdras Santos, também de Salvador, vencedor da Legend (acima de 55 anos).

Outros resultados importantes do evento incluíram Yan Rodrigues como campeão da sub-14, Davi Lucca (local da Praia do Forte) como vencedor da sub-12, Rudá Nascimento da sub-10, Maria Eduarda como campeã do Feminino, e Gustavo Dias, campeão na sub-8.