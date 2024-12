Campeão Brasileiro e da Liberta, Artur Jorge pode deixar o Botafogo

Artur Jorge deixa futuro em aberto no Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge, treinador que conduziu o Botafogo à temporada mais vitoriosa de sua história, desembarcou neste domingo, 15, no Porto, em Portugal, para passar um período de descanso com a família. Em entrevista ao jornal português A Bola, o técnico de 52 anos falou sobre o assédio de clubes árabes, especialmente do Al-Rayyan, e admitiu que seu futuro no Alvinegro ainda está indefinido. Segundo apuração do ge, a proposta do clube catariano oferece um aumento salarial considerável, três vezes superior ao que o treinador recebe atualmente no Botafogo.

Apesar de reconhecer que os valores balançam qualquer profissional, Artur Jorge revelou que ainda não tomou uma decisão e que sua prioridade até agora foi manter o foco nas competições que disputou: “Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol (semifinal da Libertadores). São propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro”.

John Textor, proprietário do Botafogo, está ciente do assédio árabe e trabalha para manter o treinador no comando da equipe. No entanto, Artur Jorge deixou claro que sua decisão será tomada apenas após um período de descanso em Portugal, destacando a necessidade de avaliar cuidadosamente as propostas e possibilidades para 2025.

Leia mais:

>> Desejo da torcida do Bahia, Zé Rafael pode jogar no Santos

>> Boca Juniors vira possível adversário do Bahia na pré-Libertadores

>> Baiana de 17 anos sonha em participar dos Jogos Olímpicos

“Nesta altura, está tudo em aberto. Tenho contrato com o Botafogo. Há, de fato, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda, que é o meu agente, como o Botafogo, estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos. Agora, venho a Portugal para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano superintenso. Depois disso, vamos entender o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja”, explicou o treinador.

A permanência no clube carioca, segundo Artur Jorge, dependerá de um projeto esportivo sólido, que garanta a manutenção de um elenco competitivo capaz de continuar brigando por grandes conquistas: “O projeto é o mais importante, que jogadores vamos ter, se vai ser um ano de muitas alterações com saídas. Criamos uma equipe fortíssima. Ainda não falamos sobre isso. Tive uma semana difícil, porque fomos logo para o Catar jogar a Intercontinental”, destacou.

Independentemente de seu futuro, Artur Jorge celebrou os feitos alcançados em sua primeira temporada no futebol brasileiro. Ele comandou o Botafogo em uma campanha histórica que rendeu ao clube dois títulos importantes, incluindo um inédito.

“É uma temporada que fica marcada para a história, não só a título pessoal, mas também para o clube. Foi extraordinário o que fizemos. Foi seguramente contra muitas probabilidades que tínhamos. Conseguimos dois grandes troféus. Um deles é inédito para o clube e outro é um tri. Foi uma grande conquista naquele que foi o primeiro ano de Brasileirão para mim”, ressaltou.