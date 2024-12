Desejo da torcida do Bahia, Zé Rafael pode jogar no Santos

Zé Rafael, meia do Palmeiras, é alvo de Bahia, Santos e outros clubes - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O meia Zé Rafael, ex-jogador do Bahia e desejado pela torcida para um retorno na próxima temporada, pode ser negociado pelo Palmeiras e ter como destino o Santos. As informações são do UOL.

O Santos aposta na boa relação com o Palmeiras para contar com Zé Rafael e o Verdão aceitou abrir conversas com o Peixe para negociar o jogador. Conforme o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, a rivalidade entre os grandes de São Paulo precisa se limitar ao campo.

Uma das armas do Santos para convencer Zé Rafael a trocar de clube é recolocá-lo como meia armador, da maneira que brilhou no Bahia. O jogador atuou como volante de marcação no Palmeiras de Abel Ferreira e já afirmou não ter gostado de mudar de posição, apesar de ter aceitado.

Além disso, voltar a ser armador geraria menos desgaste físico. Zé Rafael apresenta um problema crônico na coluna e caiu de rendimento por isso nesta temporada.

Zé Rafael tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026, mas não é tratado como negociável. O meia foi procurado por diversos clubes do Brasil e quer definir seu futuro com calma. Ele quer voltar a ser protagonista e não descarta continuar no Verdão.

O meia atuou no Bahia entre 2017 e 2018, com 128 jogos, 18 gols e 9 assistências. Ele foi vendido ao Palmeiras em 2019 e foi pular do técnico Abel Ferreira por anos, conquistando diversos títulos. Na última temporada, Zé Rafael perdeu a titularidade e fez apenas 37 partidas. No Brasileirão, foi titular em somente 11 jogos.