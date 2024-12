Bahia encaminha compra de Nicolás Acevedo junto ao New York City

Nicolás Acevedo, volante do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia encaminhou a compra do meio-campista Nicolás Acevedo, de 25 anos, junto ao New York City, que também faz parte do City Football Group - detentor de 90% da SAF do time baiano. O uruguaio tem contrato até o fim de 2025 com o clube norte-americano.

Nico chegou ao Tricolor de Aço para a temporada de 2023 e foi importante para a manutenção da equipe na elite do futebol brasileiro. No último jogo da temporada, Acevedo sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e teve seu contrato de empréstimo renovado até o fim deste ano, com opção de compra.

Apesar de ter passado a atual temporada praticamente toda de molho, o atleta retornou em grande estilo para o plantel comandado por Rogério Ceni. A partida que marcou sua volta aos gramados foi contra o Vasco, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, no dia 28 de outubro.

A permanência de Acevedo passa pela necessidade do Bahia de ter uma equipe mais forte fisicamente para a próxima temporada. Muito em breve, o Tricolor deve oficializar a aquisição do gringo em definitivo.