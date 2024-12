Rumo à tríplice coroa! Bahia estreia na Ladies Cup neste domingo

Ellen, atacante do time feminino do Bahia - Foto: Letícia Martins | ECBahia

Após conquistar o título da Série A2 do Campeonato Brasileiro e do Baianão, as Mulheres de Aço iniciaram, neste domingo, 15, a disputa da primeira competição internacional da história do time feminino do Bahia. A Brasil Ladies Cup, torneio que recebe equipes nacionais e internacionais, contará pela primeira vez com a participação do Tricolor.

Comandado pelo técnico Felipe Freitas, o Esquadrão de Aço enfrenta o Pumas, do México, pela primeira rodada da competição. O clube baiano também enfrentará o Avaí Kindermann e a Seleção Paraguaia durante a fase de grupos.

A Brasil Ladies Cup é composta por dois grupos de quatro times, no qual os líderes se enfrentam na final em partida única. Com jogos marcados no Estádio do Canindé, em São Paulo, a competição também conta com a participação do Athletico-PR, Grêmio, River Plate e Sport, que integram o Grupo B.

Depois de enfrentar o Pumas, neste domingo, às 20h30, as Mulheres de Aço recebem o Avaí Kindermann, na próxima terça-feira, às 16h, e o Paraguai, na quinta, 19, às 19h.