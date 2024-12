Atalanta faz história na Itália e Real Madrid empata no sábado europeu

Real Madrid perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol - Foto: AFP

Na Alemanha, o Bayern de Munique sofreu sua primeira derrota na Bundesliga, perdendo por 2 a 1 para o Mainz na 14ª rodada. Dois gols do sul-coreano Lee Jae-sung surpreenderam o líder do campeonato, que ainda conseguiu diminuir com Sané nos minutos finais. O Bayern agora precisa se recuperar antes de enfrentar o RB Leipzig no último jogo do ano.

Na Inglaterra, o Liverpool manteve a liderança da Premier League com um empate heroico por 2 a 2 contra o Fulham, mesmo com um jogador a menos desde os 17 minutos. Os gols de Cody Gakpo e Diogo Jota garantiram o resultado em Anfield. O Arsenal, entretanto, desperdiçou a chance de encurtar a distância ao empatar sem gols contra o Everton, apesar de dominar a partida. Já o Newcastle goleou o Leicester por 4 a 0, encerrando uma sequência de quatro jogos sem vitórias.

Na Itália, a Atalanta fez história ao alcançar sua décima vitória consecutiva na Serie A ao vencer o Cagliari por 1 a 0, com gol de Nicolo Zaniolo. O time de Bérgamo lidera o campeonato com cinco pontos de vantagem sobre o Napoli, consolidando a liderança na competição.

No jogo da 17ª rodada de La Liga, o Rayo Vallecano e o Real Madrid empataram por 3 a 3 em uma partida marcada por emoção. Sem Kylian Mbappé, lesionado, e com Vinícius Júnior entrando no segundo tempo, o time merengue enfrentou dificuldades, especialmente no primeiro tempo, quando sofreu alguns sustos. O clube espanhol saiu perdendo por 2 a 0, conseguiu a virada, mas oscilou no final e sofreu o empate.

Os merengues agora se preparam para enfrentar o Pachuca, do México, na final da Copa Intercontinental, enquanto o Rayo Vallecano visitará o Villarreal, em um jogo atrasado da 12ª rodada.