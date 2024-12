Atlético-MG está interessado em tirar Cadu Santoro do Bahia

Executivo é um dos principais nomes da direção do Bahia - Foto: Reprodução | TV Bahêa

O Atlético-MG versão 2025 prepara mudanças que vão além da busca por um novo treinador. Enquanto avalia substitutos para Gabriel Milito, o clube também está de olho em uma reformulação na gestão do departamento de futebol, com foco em Cadu Santoro, atual diretor executivo do Bahia, informou o Globo Esporte.

Sem Rodrigo Caetano, que optou por permanecer na CBF, o Galo tem como referência a estrutura bem-sucedida do Grupo City para guiar seus novos rumos.

Leia mais:

>> Novidade nos Pivetes de Aço! Destaque do América-MG é contratado pelo Bahia

>> Bahia disputa contratação de John, do Botafogo, com time europeu

>> Futevôlei: Bahia luta por título inédito na Liga Nacional

A possível chegada de Cadu Santoro não implicaria na saída de Victor Bagy, ídolo do clube, do cargo de diretor de futebol. Desde a negociação com Caetano, a intenção da diretoria sempre foi contratar um gestor com perfil estratégico, funcionando como uma espécie de "CEO do futebol". Essa abordagem tem o aval de Rubens Menin, principal investidor da SAF do Atlético-MG, que já manifestou a vontade de implementar esse modelo a pessoas próximas.

Cadu Santoro possui uma trajetória consolidada no futebol. Antes de assumir o cargo no Bahia, o profissional acumulou mais de uma década de experiência no Grupo City, onde foi peça-chave no departamento de scout da holding inglesa na América do Sul. Sua proximidade com Ferran Soriano, CEO do Manchester City, e sua posição de confiança na estrutura global do grupo tornam a negociação desafiadora. No entanto, o Atlético-MG pretende avançar nas conversas nas próximas semanas.