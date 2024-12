Novidade nos Pivetes de Aço! Destaque do América-MG é contratado pelo Bahia

David Martins vem pra reforçar os Pivetes de Aço - Foto: Mourão Panda | América

Foi concretizada a primeira mais nova contratação do Bahia para 2025, o atleta em questão é a promessa de 17 anos David Martins, meio-campista foi destaque do América Mineiro nas divisões de base. O Pivete de Aço chega se apresenta ao Esquadrão nesta segunda-feira, 16, visando a preparação do time sub-20 para as primeiras rodadas do Campeonato Baiano dos profissionais, enquanto o time principal estará em Girona para pré-temporada.

É especulado que o clube tenha desembolsado R$ 12 milhões para tirar o garoto de Minas, além disso, 10% do valor do passe do atleta fica com o clube mineiro. David Martins foi peca primordial para o elenco do Coelho conquistar os Campeonatos Mineiros sub-20 e sub-17, entrando em campo 39 vezes e balançando as redes 12.