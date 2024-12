Futevôlei: Bahia luta por título inédito na Liga Nacional

- Foto: Divulgação / Bahia Associação

O elenco do Bahia está pronto para uma rotina pesada na Liga Nacional de Futevôlei. Classificado para a semifinal da competição de forma antecipada, o Esquadrão de Aço terá uma maratona de jogos em sequência a partir desta sexta-feira, 13, antes da disputa do título inédito.

Vale destacar que o time tricolor é o atual vice-líder do torneio e a única equipoe no G-4 em todas as rodadas.

Serão duas partidas que fecham a primeira fase. Logo mais às 17h30, o Futevôlei de Aço encara o Goiás, em confronto válido pela 10ª rodada. A partida pela última rodada será neste sábado, 14, às 20h30, contra o Atlético-MG.

No domingo (15), a partir das 16h15, Às semifinais colocarão frente a frente o primeiro e o quarto e o segundo e o terceiro colocados, em jogos únicos. A disputa pelo terceiro lugar e a final acontecerão no mesmo dia, logo em seguida.

Sem problemas em relação a equipe Tricolor, o técnico Marcelo Marques terá todo o seu elenco a disposição. Os ex-jogadores de futebol de campo Bruno Carvalho e Preto Casagrande, além dos profissionais de futevôlei Bruno Barros, Kibinho e Renan irão se alternar ao longo dos jogos.