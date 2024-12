Quem é a patinadora holandesa com recorde de vendas da Playboy

Joy Beune - Foto: Reprodução/Instagram @joybeune

A patinadora Joy Beune conquistou destaque na Holanda com sua participação na Playboy, lançada em dezembro deste ano. Sua trajetória no patins começou por influência de seu pai, e atualmente ela namora o patinador de velocidade Kjeld Nuis.

Com 25 anos e 1,72m de altura, Joy nasceu em Borne, na Holanda, no dia 28 de abril de 1999. Em março deste ano, ela conquistou o título mundial na prova de 5.000 metros de perseguição por equipes, em Calgary. Já havia sido campeã mundial júnior em 2018 e ficou com a prata na competição de 2017. Joy é reconhecida como uma das melhores patinadoras de meia distância do mundo.

A edição da Playboy com Joy Beune fez um enorme sucesso na Holanda em dezembro, quebrando recordes de vendas. A revista vendeu 10 vezes mais exemplares no primeiro dia do que qualquer outra edição anterior.

"Foi muito bom. Não esperava que tantas [revistas da Playboy] fossem vendidas. Ela [sua mãe] colocou as mãos sobre os olhos por cerca de um minuto e disse: 'ah, não'. Meu pai achou engraçado e disse brincando: 'Bom, então vamos pular a edição de dezembro" disse Joy Beune, em entrevista ao De Telegraaf, da Holanda.