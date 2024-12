Pachuca vence Al Ahly nos pênaltis e vai enfrentar o Real Madrid

Pachuca venceu a semifinal da Copa Intercontinental

O mexicano Pachuca sofreu até o último momento de uma dramática disputa de pênaltis para eliminar o egípcio Al Ahly (6-5 após um empate em 0 a 0 nos 120 minutos), neste sábado (14) em Doha, e se classificou para a final da Copa Intercontinental contra o Real Madrid, que será disputada na quarta-feira.

A classificação dos 'Tuzos', que participam do torneio como atuais campeões da zona Concacaf, foi heróica, depois que Salomón Rondón e Borja Bastón erraram as duas primeiras cobranças dos mexicanos e os egípcios converteram as suas.

Tudo parecia perdido naquele momento para o time mexicano, que renasceu das cinzas graças aos subsequentes erros de Mahmoud Kahraba e Omar Kamal pelos campeões africanos, enquanto os cobradores do Pachuca começaram a acertar as suas.

A situação estava equilibrada e assim permaneceu até que Faber Gil colocou o Pachuca na frente (6-5) e então Khaled Abdelfattah falhou, condenando definitivamente o Al Ahly e desencadeando a comemoração dos mexicanos no Estádio 974, na capital do Catar.

O Pachuca segue assim sua aventura. 'Los Tuzos' haviam surpreendido o Botafogo (3-0), representante da América do Sul, na quarta-feira, no seu primeiro jogo nesta competição, no Catar.

No duelo deste sábado, disputado como uma semifinal e denominado ‘Fifa Challenger Cup’, foi decidido o adversário da equipe espanhola, automaticamente classificada para a final como atual campeã europeia.

No Mundial de Clubes, que de 2004 a 2023 contou com a participação dos campeões de cada confederação, o Pachuca havia fracassado quatro vezes na tentativa de chegar à final.

Apenas um clube mexicano, o Tigres na edição de 2020 – disputada em fevereiro de 2021 devido à pandemia – havia conseguido chegar à final daquele torneio, mas depois perdeu para o Bayern de Munique.