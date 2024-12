Rayssa Leal conquista tricampeonato inédito no Super Crown da SLS

- Foto: Reprodução/Instagram @slsbrasil

Rayssa Leal brilhou mais uma vez e fez história neste domingo (15), no ginásio Ibirapuera, em São Paulo. Diante de mais de 8 mil pessoas, a Fadinha superou uma forte concorrência de quatro japonesas e uma australiana para conquistar seu terceiro título consecutivo do Super Crown, a decisão da Liga Mundial de Skate Street (SLS).

Em uma competição cheia de reviravoltas, Rayssa garantiu a vitória com uma manobra final que somou 35,4 pontos, superando a japonesa Coco Yoshizawa, que ficou com a prata (35,2), e Yumeka Oda, também do Japão, que levou o bronze (33,7).

Após a conquista, a skatista de 16 anos emocionou o público ao falar sobre os desafios da final: "Eu não tenho palavras suficientes. Tudo isso que aconteceu hoje vale bem mais do que esse troféu. É uma reviravolta. Eu errei as duas primeiras manobras, estava nervosa, não vou mentir. E hoje vocês viram a realidade do skate, a amizade, a família", disse Rayssa em entrevista à TV Globo.

A torcida brasileira fez barulho para Rayssa, mas também não deixou de apoiar as demais competidoras, aplaudindo cada apresentação com entusiasmo. O clima no ginásio reforçou o espírito de união e respeito que o skate representa.

Com a vitória, Rayssa Leal chegou ao 12º título da SLS em sua carreira e ao terceiro na temporada 2024, após vencer as etapas da Califórnia (EUA) e de Tóquio (Japão). Além do troféu, a brasileira faturou a maior premiação do skate na atualidade: US$ 100 mil (cerca de R$ 600 mil).

Rayssa entrou direto na final por estar entre as três melhores do ranking da temporada — ocupava a segunda posição. Na decisão, enfrentou grandes nomes do skate, incluindo duas campeãs olímpicas japonesas e a jovem australiana Chloe Covell.

A temporada 2024 da SLS, que contou com uma premiação recorde de US$ 1,8 milhão (R$ 10,8 milhões), reforça o protagonismo da Fadinha no cenário mundial.