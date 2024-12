Bahia disputará Copinha com equipe sub-17; veja relacionados

Artilheiro das divisões de base, o atacante Dell disputará a Copinha pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia anunciou, neste sábado, 14, a lista de relacionados para a Copinha, maior torneio de futebol de base, marcada para iniciar no dia 2 de janeiro. O Tricolor disputará a competição usando o time sub-17, mesmo podendo utilizar jogadores com idade até 20 anos.

Leia mais:

A decisão foi tomada porque a equipe sub-20 do Esquadrão de Aço estará seguindo a preparação visando o Campeonato Baiano de profissionais. Vale mencionar que o clube baiano utilizará os Pivetes de Aço nas primeiras rodadas do Baianão, já que o time principal estará realizando a pré-temporada em Girona, na Espanha.

Na próxima edição da Copinha, o Bahia integra o grupo 16 e enfrentará o Capivariano, Madureira e Sergipe visando passar para a fase de mata-mata. O Tricolor jogará na cidade de Capivari, em São Paulo.

Confira a lista de atletas relacionados para a competição:



