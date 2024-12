Prefeitura inaugura campos sintéticos e expande Bora Bahêa Meu Bairro

Bruno Reis e Vitor Ferraz - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta segunda-feira, 16, mais três campos com grama sintética, dando continuidade ao incentivo à prática de esportes e lazer em diversas regiões da capital. Os novos equipamentos beneficiam os bairros de São Marcos – que recebe dois campos – e Tancredo Neves, somando um total de R$ 4,5 milhões em investimentos. Essas ações fazem parte do projeto Bora Bahêa Meu Bairro, uma parceria entre a administração municipal e o Bahia SAF, que visa beneficiar cerca de 240 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos, oferecendo aulas gratuitas de escolinha de futebol.

Com a entrega dessas novas estruturas, Salvador chega a 66 campos sintéticos inaugurados pela Prefeitura, ampliando o acesso aos esportes e lazer em áreas que necessitavam de equipamentos de qualidade. O campo do Jaqueirão, em São Marcos, foi completamente revitalizado, com troca de alambrado, construção de dois vestiários e reforma de um já existente, além de outras melhorias que totalizaram mais de R$ 2,5 milhões. Na Arena Esperança, também em São Marcos, e na Arena Chicão, localizada no bairro Tancredo Neves, os investimentos somaram R$ 1,8 milhão, com melhorias semelhantes.

| Foto: Divulgação

O prefeito Bruno Reis esteve presente nas cerimônias de inauguração, acompanhado por autoridades municipais e dirigentes do Bahia SAF. Durante seu discurso em São Marcos, o prefeito destacou que os campos representam a conclusão de um grande projeto educacional e esportivo, que já conta com a Escola Clériston Andrade – a maior da rede municipal de ensino –, que possui ginásio poliesportivo, auditório, centro cultural, entre outras instalações de excelência.

“Estamos aqui para concluir a entrega do maior complexo educacional e esportivo da Bahia. Não há nenhuma outra área, seja em Salvador ou nos quatro cantos deste estado, com esta dimensão e variedade de equipamentos. Ao todo, investimos mais de R$ 30 milhões para chegarmos aqui. E, para colocar a cereja no bolo, para esse complexo ganhar um potencial ainda maior, estamos passando a gestão dos campos para o Bahia”, afirmou Bruno Reis.

| Foto: Divulgação

Com a inauguração dos novos campos, o Bora Bahêa Meu Bairro alcança nove bairros de Salvador, atendendo até o momento 1.080 crianças, com uma média de 120 jovens em cada comunidade. Além de São Marcos e Tancredo Neves, o projeto já beneficiou as localidades de Candeal, Vale das Pedrinhas, Iapi, Fazenda Grande II, Calabetão, Valéria e Boca do Rio. O próximo passo é expandir para os bairros de São João do Cabrito e Uruguai, com a previsão de entregar 11 campos até o final do ano.

Leia mais:

>> Bahia oficializa a permanência de Nico Acevedo até 2029

>> Técnico das Mulheres de Aço avalia empate na estreia da Ladies Cup

>> Boca Juniors vira possível adversário do Bahia na pré-Libertadores



Em seu discurso, o prefeito ressaltou a importância desses novos equipamentos para a inclusão social e o desenvolvimento de habilidades nos jovens: “A gente sabe o quanto um equipamento desses é importante, e é por isso que a Prefeitura tem investido tanto. O esporte é uma ferramenta de inclusão social e tem a capacidade de permitir que essas crianças aprendam a respeitar regras, hierarquia, tenham disciplina, tenham foco e trabalhem em grupo. A gente investe porque sabe que muitos desses jovens aqui podem se tornar atletas profissionais e nos orgulhar”, completou.

O diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia SAF, Vitor Ferraz, destacou o pioneirismo da parceria com a Prefeitura. “O projeto Bora Bahêa Meu Bairro já é um sucesso. A gente sabe disso porque temos visto o sorriso nos rostos dessas crianças todos os dias. Além disso, vários representantes de outros municípios baianos já nos procuraram interessados em levar esse projeto também para as suas cidades. Então, esse é um grande reconhecimento de que nós estamos juntos dando um passo importante no esporte como fomento para a saúde, para a responsabilidade social”, disse.

Júnior Magalhães, titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), destacou os benefícios dos campos. “Estamos investindo no lazer, no social e, consequentemente, na segurança pública, levando em consideração que instalamos esses equipamentos com total infraestrutura em comunidades vulneráveis e, assim, proporcionamos uma opção para que os nossos jovens pratiquem esporte, o que resulta em disciplina na escola, e em várias outras áreas da vida”, frisou.

Como detalhou o secretário, os alunos do Bora Bahêa Meu Bairro recebem todo o material necessário para as atividades, como uniformes e lanches, e devem comprovar a frequência escolar, além de ser necessário estar com as vacinas em dia. “Nessa parceria com o Bahia, estamos atendendo 120 crianças por região. A Prefeitura fica responsável pela reforma dos campos e cede a administração dos espaços ao Bahia SAF, que contrata os monitores responsáveis por acompanhar as crianças nas aulas”, reiterou.

João Gabriel Lessa, de 13 anos, mora em Tancredo Neves e celebrou as melhorias feitas na Arena Chicão. Ele será um dos 120 beneficiados com o projeto Bora Bahêa Meu Bairro. “Sempre sonhei em jogar futebol e, agora, isso pode se tornar realidade. Ficou muito melhor para gente treinar, fazer uma atividade física de forma mais regular e adequada, diferente de antes quando o piso era todo de barro. A estrutura não era tão boa como agora”, disse o adolescente, que joga como atacante.