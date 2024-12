Jerônimo oferece orçamento para reforma do Joia da Princesa

Jerônimo se declarou feirense e criticou o atual estado do equipamento esportivo, pedindo uma reforma - Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou, nesta segunda-feira, 16, que está disposto a oferecer recursos estaduais para que a prefeitura de Feira de Santana reforme o Estádio Alberto Oliveira, mais conhecido como "Joia da Princesa".

Nascido em Aiquara, mas tendo passado grande parte de sua vida morando na cidade, como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Jerônimo se declarou feirense e criticou o atual estado do equipamento esportivo, pedindo uma reforma.

"Estamos dispostos a colocar orçamento para que o município faça as mudanças que o Joia precisa. Não é que eu queira gerir o estádio. Não é isso. Mas é dar as condições para que o futebol de Feira de Santana volte a ser atrativo", disse o governador, lembrando que nenhuma das equipes da cidade joga atualmente a Série A do Campeonato Baiano.

A declaração de Jerônimo se deu durante coletiva de imprensa no novo Complexo Cultural de Feira de Santana, inaugurado nesta segunda com um Centro de Convenções e um Teatro. Segundo ele, a gestão estadual está à disposição para atender às demandas da cidade, independentemente de quem seja o gestor da cidade.

"Já me coloquei à disposição do atual prefeito [Colbert Martins Filho, do MDB] e espero que, a partir de janeiro, a gente possa também sentar com a próxima gestão [de José Ronaldo, prefeito eleito pelo União Brasil], para discutir as necessidades de Feira", assegurou o petista.

Arena e PPP

Torcedor declarado do Fluminense de Feira, o deputado federal Zé Neto (PT) detalhou as mudanças que o grupo político vê como necessárias no Joia da Princesa. Segundo o parlamentar, o ideal é que o estádio se transforme numa arena, gerida no modelo de parceria público-privada (PPP), como a Fonte Nova.

"O Joia precisa imediatamente de um aporte financeiro e a tendência é que se torne uma arena como a Fonte Nova, uma PPP. A gente tentou fazer isso em 2023, mas o município não quis ajuda", contou Zé Neto.

"Para a gente fazer a PPP, temos que deixar o Joia em uma condição boa, minimamente aceitável. Precisamos melhorar principalmente iluminação e a parte dos banheiros. Eu conheço bem ali", completou o deputado.