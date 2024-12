Complexo Cultural em Feira deve ser concedido à iniciativa privada

Presidente da Conder, José Trindade (à esquerda), governador Jerônimo Rodrigues (no meio) e o secretário da Cultura, Bruno Monteiro (à direita) - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entrega, nesta segunda-feira, 16, o Complexo Cultural de Feira de Santana, formado por um Centro de Convenções e pelo novo teatro do município, ambos construídos pela Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia).

Segundo Jerônimo, o novo equipamento, que recebeu um investimento público de R$ 56,3 milhões, deverá deverá ser concedido, através de processo licitatório, para a gestão da iniciativa privada.

"Não tem porquê um equipamento desses ser gerido pelo Estado. Já fomos procurados por empresários, de diversos ramos, como hotelaria interessados na gestão desse complexo", revelou o governador.

O novo Centro de Convenções de Feira de Santana possui área coberta de mais de 2 mil metros quadrados, auditório de 224 lugares, e espaço para exposições e eventos dos mais diversos tipos.

O teatro possui área de 4 mil metros quadrados, sendo o maior equipamento cultural no município e região, disponibilizando plateia com 665 lugares, salas de dança, de música e multiusos, com potencial inclusive para tornar-se um cinema.

Na área externa do complexo, há a possibilidade para a realização de eventos voltados para até 20 mil pessoas.