Mbappé volta ao elenco do Real Madrid para final do Intercontinental

Mbappe comemorando gol com a camisa do Real Madrid - Foto: MARCO BERTORELLOAFP

O craque Kylian Mbappé, que desfalcou o Real Madrid no empate de 3 a 3 contra o Rayo Vallecano no sábado devido a uma lesão na coxa, retornará à equipe para a final da Copa Intercontinental na quarta-feira, 18, em Doha, anunciou seu clube nesta segunda-feira.

O atacante francês se lesionou e teve de abandonar o campo aos 36 minutos do jogo da Liga dos Campeões, na última terça-feira, em que sua equipe venceu fora de casa a Atalanta (por 3 a 2).

Mbappé faz parte do elenco da final da Copa Intercontinental, que o clube espanhol jogará no Catar contra o mexicano Pachuca, segundo a lista divulgada nas redes sociais pelo clube merengue. Os mexicanos se classificaram após vencerem nos pênaltis o egípcio Al Ahly nas semifinais, no sábado.

Além do novo Mundial de Clubes com 32 times, a Fifa relançou a Copa Intercontinental, que reúne os vencedores das diversas competições continentais. O Real Madrid, representante europeu e vencedor da Liga dos Campeões em 2024, se classificou diretamente para a final.

Em LaLiga o gigante da capital espanhola é terceiro colocado, atrás de Barça e Atlético, e vai receber o Sevilla no domingo à tarde.