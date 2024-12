Baianos brilham e conquistam grandes resultados neste fim de semana

BAHIA NO TOPO

Guilherme Caribé comemorando - Foto: Divulgação/ redes sociais

Se a Bahia é o celeiro de grandes atletas do Brasil, este fim de semana foi a prova disso. Enquanto Guilherme Caribé brilhou no mundial de piscina curta, conquistando duas medalhas, Bia Ferreira não deixou espaço para a francesa Licia Bourdesa e defendeu com sucesso o cinturão.

Vindo de um ciclo espetacular, com três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima e se destacando nas Olimpíadas de Paris-2024, Caribé confirmou as expectativas de pódio no Mundial. O baiano, agora chamado de "Surfista prateado", somou duas medalhas de prata, nos 100m livre e 50m livres.

Leia mais:

>>Vini Jr. e mais quatro brasileiros disputam prêmio The Best da Fifa

>>"Se for bom para o Vitória", diz Djalma Abreu sobre saída de jogadores

>>Ronaldo 'Fenômeno' confirma candidatura à presidência da CBF

Vale lembrar que, além de subir ao pódio, Caribé atingiu outra grande marca. Na quinta-feira, quando bateu o tempo de 45s47 na decisão dos 100m, o velocista quebrou o recorde Sul-Americano, que era do histórico Cesar Cielo.

E por falar em grande ciclo, a baiana Bia Ferreira, vista como uma das maiores atletas do Brasil na atualidade, confirmou o favoritismo ao colocar o seu cinturão em jogo pela primeira vez. Em Mônaco, a pugilista derrotou a francesa Licia Bourdesa por decisão unânime.

Bia Ferreira após vencer luta | Foto: Matchroom Boxing

Beatriz Ferreira subiu ao ringue com luvas das cores do Brasil e se colocou em posição de ataque do início ao fim, abrindo poucas brechas a favor da adversária. Desta maneira, a baiana, medalhista de bronze em Paris-2024, segue somando bons resultados na França.

“Foi uma luta muito boa. Tô pegando o ritmo do profissional ainda, é um degrau de cada vez. Sei que posso dominar essa categoria, vou dominar e vir cada vez melhor. Irei enfrentar qualquer uma. Lutadoras da categoria se preparem”, disse Bia ao fim da luta.