Ronaldo 'Fenômeno' confirma candidatura à presidência da CBF

O ex-jogador da Seleção Brasileira, Ronaldo 'Fenômeno', confirmou, nesta segunda-feira, 16, que vai se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dono do Real Valladolid, clube da Espanha, o astro revelou sua intenção de disputar a eleição marcada para o próximo pleito, cuja eleição deve começar entre março de 2025 e março de 2026.

Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, segue à frente da entidade até março de 2026, mas pode convocar eleições até março de 2025. Para oficializar sua candidatura, Ronaldo precisará do apoio de, no mínimo, quatro federações e quatro clubes.

“Esse anúncio é justamente para isso, para mandar uma mensagem aos presidentes de federações de clubes de que eu sou um candidato à presidência da CBF, tenho planos incríveis, e antes de que qualquer um se comprometa com seu voto, eu gostaria de ter uma conversa pessoal com cada um. Vou rodar o Brasil para sentir isso de cada um”, comentou Ronaldo ao Globo Esporte.

"Eu tenho centenas de motivações, mas a maior delas é voltar com o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. O que mais acontece comigo nas ruas são as pessoas parando e pedindo para eu voltar a jogar, porque a situação da Seleção não é das melhores neste momento, tanto dentro de campo quanto fora", concluiu.