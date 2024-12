Vitória negocia retorno de Léo Ceará para a temporada 2025

Léo Ceará com a camisa do Vitória - Foto: Divulgação/ @leoceara

Conhecido pela torcida do Esporte Clube Vitória, o atacante Léo Ceará pode estar próximo de retornar ao clube que o revelou. Pensando na temporada de 2025, onde disputará cinco competições, o Leão monitora de perto a situação do jogador de 29 anos, que já acumula três passagens pelo Rubro-Negro baiano.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, tanto o Vitória quanto o atleta demonstram interesse na negociação. Contudo, o Cerezo Osaka, atual clube do atacante no Japão, tem dificultado as tratativas, especialmente devido aos altos valores envolvidos.

Leia mais:

>>Conselho aprova proposta e Vitória terá orçamento recorde em 2025

>>Vitória acerta contratação do meia Bruno Xavier, ex Ituano, para 2025

>>Vitória anuncia acordo com Bet7k em maior patrocínio da história

Apesar dos obstáculos, o Vitória segue buscando alternativas para viabilizar a contratação. Léo Ceará, que soma quatro temporadas no clube baiano, acumulou 82 partidas, com 28 gols e 5 assistências.

Jogando no Japão, o atacante terminou o campeonato nacional na 10ª colocação. Na temporada de 2024, participou de 22 gols (21 gols e 1 assistência), em 42 jogos.