Vitória acerta contratação do meia Bruno Xavier, ex Ituano, para 2025

Bruno Xavier faz hat-trick pelo Ituano contra a Ponte Preta - Foto: Miguel Schincariol/Ituano FC

Já visando os grandes resultados para a temporada de 2025, o Vitória tem se movimentado no mercado em busca de reforçar o elenco. Segundo apurações do Portal Massa!, um nome que está fechado com o Leão é o meia-atacante Bruno Xavier, que atuou pelo Ituano em 2024.

O atleta canhoto, de 28 anos, foi um dos destaques da equipe paulista no Campeonato Brasileiro da Série B. Xavier marcou oito gols e distribuiu duas assistências na competição nacional.Além disso, Xavier chegou a marcar um hat-trick na vitória do Ituano por 4 a 1 sobre a Ponte Preta.

Ainda não há informações sobre tempo de contrato do atleta com o Vitória.

Para 2025, o Leão já tem confirmação de cinco campeonatos para serem disputados, são eles: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.