Nilton Almeida vê com otimismo aprovação do orçamento: "Nossa torcida"

O Conselho Deliberativo do Vitória se reune na noite desta segunda-feira, 16, para votar a proposta de orçamento do clube para o ano de 2025. Antes do início do evento, o presidente do conselho, Nilson Almeida, se mostrou confiante na aprovação da proposta e destacou a importância deste momento para o clube.

"Nós estamos vivendo um momento muito bom, depois de várias gestões marcadas pela instabilidade política no clube. Você pode concordar ou não com as atitudes do conselho gestor, mas há de convir que se pauta na gestão, na dedicação, honestidade e é esse o papel do conselho deliberativo. Entender que estamos aqui para pacificar o clube, para que ele se estabilize, e continuemos nessa vertente de recuperação institucional", disse o presidente ressaltando a importância do trabalho feito no Vitória.

Nilton Almeida também reforçou a torcida para que o orçamento proposto seja aprovado. "Torcer para que esse orçamento que está sendo proposto seja incrementado, é a nossa torcida", afirmou.

O documento será um marco na recuperação institucional do Rubro-Negro. O clube baiano planeja investir, na próxima temporada, R$ 190.890.995,17 no futebol.