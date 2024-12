Vitória anuncia acordo com Bet7k em maior patrocínio da história

Bet7k é o novo patrocinador master do Vitória - Foto: Reprodução / Instagram

O Vitória anunciou, na tarde desta segunda-feira, 16, o acordo com a Bet7k, em uma parceria que marca o maior contrato de patrocínio de sua história. A marca vai estampar as camisas do Rubro-Negro baiano a partir de janeiro de 2025.

A Bet7k irá substituir a Betsat, site de apostas esportivas que teve contrato rescindido com o Leão da Barra na última semana. O antigo acordo era o maior contrato da história do clube baiano e girava em torno de R$ 7,2 milhões por ano.

Ao lado do Mirassol, o Vitória será mais um clube de Série A patrocinado pela empresa de apostas esportivas, que apoia Novorizontino, Operário, e Athetic que estão na Série B, além de Ituano e Brusque que estão na terceira divisão nacional. A Federação Mineira de Futevôlei e a CBV também estampam a marca da Bet7K.

“Somos apaixonados por promover a conexão com os torcedores e criar experiências exclusivas. Essa nova parceria da Bet7K com o Vitória chega para mostrar o quanto apoiamos o futebol brasileiro nacional e estamos dispostos a investir para crescer cada vez mais ao lado dos nossos clubes parceiros”, declarou Talita Lacerda, sócia e CEO da Bet7k.

O presidente Fábio Mota não escondeu a alegria com o anuncio do novo patrocinador. Ele falou da importância da parceria entre as partes.

“Estamos muito felizes em anunciar a Bet7k como a nova patrocinadora master do Vitória. Essa parceria representa um passo importante para o clube e reflete nossa confiança no potencial de crescimento mútuo”, declarou o mandatário rubro-negro.

Confira a nota oficial divulgada pelo Vitória: