Conselho aprova proposta e Vitória terá orçamento recorde em 2025

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou na noite desta segunda-feira, 16, a proposta de orçamento para a temporada 2025. O valor, considerado o maior da história do clube, é de R$ 190.890.995,17 e foi aprovado com ampla maioria dos conselheiros.

Com destaque para o investimento de R$ 174.690.538,94 voltados para o time profissional, além de R$ 16.200.456,23 direcionados à divisão de base, a proposta foi analisada e discutida pelos conselheiros do clube em evento que começou às 19h, no Barradão.

O montante reservado para o futebol profissional é referente à todos os custos relacionados aos jogadores, comissão técnica e aquisições de atletas. Isso inclui não apenas a folha salarial da equipe principal, mas também o valor destinado às futuras contratações do Vitória.

Por outro lado, o Conselho Fiscal destacou que parte do orçamento será direcionado à reestruturação do programa de formação de atletas, com foco em investimentos em tecnologia, contratação de especialistas, novos equipamentos de fisioterapia e cobertura de viagens para as divisões de base.

"Nós estamos vivendo um momento muito bom, depois de várias gestões marcadas pela instabilidade política no clube. Você pode concordar ou não com as atitudes conselho gestor, mas há de convir que se pauta na gestão, na dedicação, honestidade e é esse o papel do conselho deliberativo", comentou Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo.