Baianão 2025 é lançado oficialmente pela TVE e FBF

FBF e TVE lançam Campeonato Baiano 2025 e celebram crescimento do futebol estadual - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Na contagem regressiva para o Campeonato Baiano de 2025, que inicia no dia 11 de janeiro, a Federação Bahiana de Futebol e a TVE, detentora das imagens, realizaram a cerimônia oficial de abertura da competição. O evento reuniu dirigentes da FBF e dos 10 clubes participantes, além de atletas, árbitros e lideranças do governo estadual.

Presente na cerimônia, o presidente da FBF, Ricardo Lima, destacou a evolução do campeonato desde o ano de 2019, com a chegada da TVE. Além disso, revelou os números de crescimento e o destaque dado aos atletas, diretorias e clubes.

"A chegada da TVE ao Campeonato Baiano de Futebol, nós podemos dizer que é a redenção deste campeonato, que quando muitos não acreditavam, deu a volta por cima. Só tenho gratidão em poder mostrar um produto como esse aos senhores. Em números, diria que nós aumentamos aproximadamente 57% em relação ao que aconteceu em 2018. É mais uma oportunidade para os atletas, para os dirigentes, para os clubes em mostrarem as suas marcas", disse Ricardo Lima.

"Enquanto eu estiver presidente da Federação, não tenha a menor dúvida que nós seguiremos juntos e fortalecendo, não só o futebol baiano, mas toda uma sociedade, porque levamos entretenimento e entregamos um dos maiores produtos que existe no nosso estado, que é o futebol", continuou o presidente.

Flávio Gonçalves, diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, também destacou o apoio ilimitado à competição, viabilizando o crescimento a cada edição. Além disso, o profissional também opinou sobre o aumento no número de visualizações do Baianão, aumentando o mercado estadual.

"É um esforço, graças a esse compromisso que nós temos com o povo da Bahia, de incentivar com que as pessoas daqui consigam assistir os times daqui. Não tenho a menor dúvida que agora meninos e meninas, que antes tinham cinco anos, agora têm dez anos, e eles decidiram torcer para times da Bahia, porque nesses últimos cinco anos, assistiram aos jogos do futebol baiano pela TVE", opinou.

"Se eles ficassem assistindo só os jogos de São Paulo, Rio, ou de fora do Brasil, eles iam continuar só torcendo para o Real Madrid, para o Paris Saint-Germain, para o Barcelona, eles não iam torcer para os times daqui. Então o que nós estamos fazendo, continuando essa parceria com a Federação, é, de fato, formar uma nova geração de torcedores que valorizem o que acontece aqui na Bahia.", disse o diretor.

| Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Representando o governador Jerônimo Rodrigues, Luciano Suedde, secretário interino de comunicação do Governo do Estado, exaltou o "sucesso" das transmissões do campeonato. Em fala, o profissional também levou um recado do governador do estado, torcedor declarado do Esporte Clube Vitória.

É um sucesso. Eu queria parabenizar a TVE mais uma vez pelo espetáculo da casa. E trazer para vocês, um abraço fraterno, sucesso, sorte do nosso governador. Ele foi bem claro comigo, 'deseje sorte a todos e sucesso para o presidente do Vitória'. Boa noite", disse o secretário.

No evento foram apresentados o vídeo oficial de divulgação, a música da competição e o material que será colocado em outdoors espalhados pela Bahia.