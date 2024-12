Bahia deve ficar no pote 1 do sorteio da Pré-Libertadores

O sorteio acontece nesta quinta - Foto: Carl de Souza/AFP

As regras da Conmebol devem colocar o Bahia no pote 1 do sorteio da pré-Libertadores, que acontece nesta quinta-feira, 19, às 12h. A partir do ranking divulgado pela entidade, os times são divididos em dois potes, com oito equipes cada. No entanto, nem todos os classificados estarão definidos.

Outro clube brasileiro que possivelmente estará no pote 1 é o Corinthians. Ao todo, dos 16 times que irão disputar a 2ª fase, apenas 11 são conhecidos. Sendo três vindos da primeira fase, que estarão automaticamente no pote 2, e duas equipes restantes da Colômbia (Tolima ou Millonarios) e da Bolívia (Bolívar ou The Strongest).

Leia mais:

>> Baianão 2025 é lançado oficialmente pela TVE e FBF

>> Vitória negocia retorno de Léo Ceará para a temporada 2025

>> Pivete de Aço: Bahia renova contrato com goleiro prodígio da base

O Bahia é o sétimo do ranking e poderia ser ultrapassado por qualquer um dos quatro times que ainda podem se classificar. Apesar disso, o Esquadrão de Aço deve continuar na posição do pote 1.

Caso fique no pote 1, o Bahia não poderá enfrentar o Boca Juniors na segunda fase preliminar, apenas na terceira, dependendo do chaveamento. Em entrevista ao ESPN, o diretor de competições da Conmebol, Frederico Nantes, esclareceu que todos os times indefinidos estarão no pote 2.

O prazo final para definição dos potes é esta segunda, 16, porém isso só poderá mudar a situação do time boliviano. Devido ao fato de que o classificado da Colômbia só será definido no fim de semana, o Bahia se mantém no pote 1.

Veja como deve ficar os potes da 2ª fase da pré-Libertadores:

Pote 1

Boca Juniors (ARG), Corinthians (BRA), Cerro Porteño (PAR), Barcelona (EQU), Independiente Santa Fe (COL), Melgar (PER), Bahia (BRA) e Ñublense (CHI) ou The Strongest (Bolívia 3).

Pote 2

Ñublense (CHI) ou The Strongest ou Bolívar (Bolívia 3), Deportes Iquique (CHI), Boston River (URU), Universidad Central (VEN), Tolima ou Millonarios (Colômbia 4), Classificado 1ª Fase 1, Classificado 1ª Fase 2 e Classificado 1ª Fase 3.