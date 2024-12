"Se for bom para o Vitória", diz Djalma Abreu sobre saída de jogadores

Djalma Abreu, Vice-presidente do Vitória - Foto: Marcello Góis / Ag. A Tarde

O orçamento do Esporte Clube Vitória para a temporada de 2025 foi aprovado pelos conselheiros na noite desta segunda-feira, 16. Presente na reunião, o vice-presidente do rubro-negro, Djalma Abreu agradeceu aos presentes pela confiança e comentou sobre os planos futuros.

"Eu gostaria de agradecer e parabenizar todos os conselheiros que vieram aqui e fizeram a sua parte ao aprovarem o nosso orçamento para o ano 2025. Agradeço pela confiança e tenho certeza que nós vamos fazer o melhor para que esse orçamento seja distribuído e gasto da melhor forma possível", disse Djalma.

Já pensando na próxima temporada, onde o Leão terá cinco competições em disputa, os nomes para contratações e vendas começam a ser especulados. Nesta tarde, foi a vez do goleiro Lucas Arcanjo, titular com o clube, virar notícia, sendo apontado como o novo interesse do Fluminense.

Questionado, o Vice-presidente do Vitória despistou as perguntas, garantindo que ainda não tem nada acertado e é apenas uma sondagem. No entanto, garantiu que, caso a proposta seja boa para o clube e para o atleta, as negociações poderão existir.

"A verdade é que são especulações, sondagens. Todo grande jogador é sondado. O Lucas é um grande jogador e tenho certeza que grandes clubes do Brasil querem ele. Ele foi sondado sim, mas isso não quer dizer que sondagem traduz em negócio. Se for bom para o Vitória, se for bom para o Lucas, nós estaremos fazendo essa negociação", finalizou o profissional.

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou a proposta de orçamento para a temporada de 2025. O valor, considerado o maior da história do clube, é de R$ 190.890.995,17 e foi aprovado com ampla maioria dos conselheiros.

Com destaque para o investimento de R$ 174.690.538,94 voltados para o time profissional, além de R$ 16.200.456,23 direcionados à divisão de base, a proposta foi analisada e discutida pelos conselheiros do clube em evento que começou às 19h, no Barradão.