'Copa da Bahia' tem inscrições abertas até o dia 2 de janeiro

Torneio tem boa adesão dos clubes - Foto: Lana Loiola | FBF

Lançada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) no conselho técnico do Baianão 2025, a ‘Copa da Bahia’ tem inscrições abertas até o próximo dia 2 de janeiro. O torneio, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2026 ao campeão, está tendo uma boa adesão por parte dos clubes, principalmente os que não estão na elite do futebol baiano, conforme apuração do Portal A TARDE.

Leia mais:

>> Baianão 2025 é lançado oficialmente pela TVE e FBF

>> Bahia deve ficar no pote 1 do sorteio da Pré-Libertadores

>> Conselho aprova proposta e Vitória terá orçamento recorde em 2025

A ideia da FBF é que a competição comece em até 20 dias após o final da primeira fase do Baianão 2025. Entretanto, vale ressaltar que é necessário, no mínimo, quatro clubes da primeira divisão estadual inscritos para que o torneio saia do papel.

O principal objetivo da ‘Copa da Bahia’, é aumentar o calendário do primeiro semestre para os clubes baianos, especialmente os que não disputam outras competições além do estadual. Para os que vão jogar a Série D, é uma oportunidade para manter seus jogadores em atividade para que cheguem mais entrosados na disputa.