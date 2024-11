FBF anuncia nova competição com clubes baianos para 2025

Decisão foi anunciada em conselho técnico do Baianão 2025, na sede da FBF, em Lauro de Freitas, com representantes de todos os clubes da Série A - Foto: Divulgação | FBF

O calendário de clubes da Federação Bahiana de Futebol (FBF) contará com uma nova competição a partir da próxima temporada. Na tarde desta quinta-feira, 14, o presidente da FBF, Ricardo Lima, revelou, em conselho técnico do Baianão, na sede da entidade, que o torneio terá sua primeira edição em 2025.

O campeonato envolverá clubes da Série A e Série B do Baianão e tem início marcado em aproximadamente 15 a 20 dias após o término da primeira fase da principal competição estadual. Além disso, ela proporcionará uma vaga à Copa do Brasil de 2026 para o time que se sagrar campeão.

O evento, que contou com representantes de todos os clubes da Série A do Campeonato Baiano, ainda confirmou a participação de Bahia e Vitória, que disputarão a competição com os times alternativs. O presidente do Rubro-Negro, Fábio Mota, revelou que o Leão também utilizará uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Baianão.

A competição ainda não possui um nome, uma vez que, a FBF ainda busca investidores e patrocínios visando a realização bem sucedida do torneio. No entanto, o termo 'Copa da Bahia' é cogitado internamente e surge como principal candidato a nomear o torneio.

Para Ricardo Lima, presidente da FBF, o objetivo da competição é dar oportunidade para que os clubes não fiquem sem calendário na sequência do semestre.

"É uma competição que nós iremos fazer agora no primeiro semestre, emendando ela com a primeira fase do Campeonato Baiano. Porque com um calendário um pouco mais curto a fase classificatória do Baianão tem apenas 40 dias. A gente está fazendo essa competição paralela para que os clubes tenham calendário mais extensivo. Será uma competição que vai envolver clubes da série A e da série B fazendo com que eles tenham um período de disputa maior e aumentando esse calendário em cerca de 12 a 14 datas, valendo uma vaga para a Copa do Brasil", explicou o gestor ao Portal A TARDE.

Já a diretora de competições da FBF, Taíse Galvão, complementa que os clubes que disputarão a Série D terão a oportunidade de manter seus respectivos elencos em atividade.

"Nós discutimos internamente que pelo Campeonato Baiano ser um campeonato de tiro curto, seis clubes acabam ficando sem atividade no restante do semestre. Então visando todo essa logística de contratação de atletas, com contratos no mínimo de 90 dias, esses clubes podem estar aproveitando o seu elenco e já migrando para uma competição acontecendo paralelamente. Isso foi bem aceito pelos clubes. Com isso, a gente vai permitir não só que os clubes tenham atividade nesse primeiro semestre, como também preparem os elencos daqueles que vão participar da Série D do Brasileirão e da Série B do Baiano possam ter o elenco em atividade. E aí, os que vão participar da série D, já chegam com um elenco bem entrosado, à frente dos demais que vão estar montando seus elencos", declarou ao Portal A TARDE.