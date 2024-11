Bahia x Vitória: Saiba detalhes e onde assistir a final do Baianão

Confronto entre Bahia e Vitória no jogo de ida - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Um dos maiores clássicos do Brasil, Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado, 16, pela final do Campeonato Baiano feminino de 2024. O segundo duelo da decisão será no Estádio de Pituaçu, com previsão de início para às 15h.

Na partida de ida, que ocorreu no dia 6, as Mulheres de aço saíram com o resultado positivo de 1x0, com gol de Ary. Desta maneira, a equipe tricolor, que busca o pentacampeonato consecutivo, joga com a vantagem do empate.

No entanto, a missão não será tão fácil, tendo em vista que as Leoas chegam com uma campanha quase perfeita, com 10 vitórias em 11 jogos, também marcando 94 gols. Com os bons números, a equipe rubro-negra conta com a artilheira da competição, Geise, com 23 gols.

Visando manter a hegemonia, as tricolores estão com uma campanha com 100% de aproveitamento, somando 11 triunfos em 11 jogos. O desempenho é para lá de positivo, tendo o melhor ataque e a melhor defesa do Baianão, tendo marcado 115 gols e sofrendo apenas um.

Ficha técnica:

Bahia x Vitória - 2ª final do Baianão feminino

Horário: 15h

Local: Estádio de Pituaçu

Onde assistir: TVE e TV Bahêa