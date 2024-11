Seleção Brasileira nunca perdeu para a Venezuela nas Eliminatórias

Jogadores da Seleção Brasileira comemorando gol - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Buscando a 3ª vitória consecutiva nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira de futebol entra em campo nesta quinta-feira, 14, pela 11ª rodada, diante da Venezuela. O confronto será no Estádio Monumental de Maturín, com previsão de início para às 18h.

Para a partida, a Amarelinha chega com um aproveitamento positivo, tendo em vista que nunca perdeu para os venezuelanos na competição. Ao todo, foram 19 jogos, com 17 vitórias e dois empates. No período, o Brasil marcou 61 gols e sofreu apenas seis.

No entanto, o último duelo não foi bem visto pelos brasileiros, que precisaram lidar com o placar de 1x1, mesmo jogando em casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na ocasião, pela 3ª rodada das Eliminatórias, ainda sob comando de Fernando Diniz, Gabriel Magalhães balançou as redes para a Amarelinha, mas viu Eduard Bello deixar tudo igual.

Atualmente, após 10 jogos disputados, a Seleção Brasileira se encontra na 4ª colocação, com 16 pontos somados, com cinco vitórias e quatro derrotas. Os adversários, no entanto, não estão em boa fase, na 8ª colocação, com 11 pontos.

Vale destacar que, apesar de estar abaixo, o Brasil soma mais derrotas do que a Venezuela (3), que tem um alto número de empates (5) e apenas duas vitórias. Jogando em casa, La Vinotinto segue invicta, com cinco jogos, sendo duas vitórias e três empates.

Além da Venezuela, a Amarelinha também enfrenta a Seleção do Uruguai, pela 12ª rodada. A partida será na terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova, às 21h45.