Seleção Brasileira busca 3ª vitória seguida hoje, contra Venezuela

Vini segue sendo a maior referência entre os convocados - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

É buscando seguir com a boa sequência e sem se complicar na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas da próxima Copa do Mundo que a Seleção Brasileira enfrenta, às 18h (horário da Bahia) de hoje, a Venezuela, fora de casa, no Estádio Monumental de Maturín, em duelo válido pela 11ª rodada da competição.

O desempenho do Brasil no torneio chegou a deixar de cabelo em pé grande parte dos apoiadores da Amarelinha, que até passaram a imaginar cenários em que, pela primeira vez na história, o país não seria representado no mundial. No entanto, os comandados do técnico Dorival Jr. engataram duas vitórias seguidas durante a última Data Fifa, alcançaram a quarta colocação (16 pontos) e agora podem respirar um pouco mais aliviados.

A goleada por 4 a 0 diante do Peru, no jogo passado, talvez tenha sido a melhor exibição da Canarinho sob a atual gestão. O que marcou esse embate foi que o treinador brasileiro montou uma escalação cheia de novidades, inclusive com alguns atletas que atuam no futebol brasileiro. Quem ficou de fora por conta de lesão nessa oportunidade, entretanto, foi o craque Vinicius Jr.

A boa notícia para a torcida verde e amarela é que o craque do Real Madrid está em plena forma física, marcou um ‘hat-trick’ na última vez que jogou pelo Real irá a campo na noite de hoje, contra o venezuelanos, nesta Seleção cheia de caras novas. O que já deu certo na última convocatória, portanto, pode funcionar mais ainda com esse reforço de peso para o Brasil.

Além do poder de desequilibrar a partida por conta do seu talento individual, Vini se mostra mais motivado do que nunca para fazer a sua melhor temporada como atleta profissional. Esse combustível a mais parece ter vindo por conta da sua segunda colocação na disputa da Bola de Ouro. Após o volante espanhol Rodri ficar com o prêmio, o brasileiro foi às suas redes e deixou claro que a resposta será dada dentro das quatro linhas.

“Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, disse Vini, que para muitos foi injustiçado na premiação.

Inspirado para repetir os grandes feitos neste ano, o jogador ainda deve futebol pela Seleção Brasileira. Ocupando a vaga do lesionado Rodrygo, seu companheiro no clube merengue, Vini terá a chance de mais uma vez assumir o protagonismo pelo seu país e, pegando carona com outros atletas que vivem grande fase, como Gerson, Raphinha e Igor Jesus, fazer o Brasil voltar a ser a equipe mais temida da América do Sul.

Expectativas

A depender da combinação de resultados nessa Data Fifa, o Brasil pode até chegar à segunda posição nas eliminatórias. Em entrevista coletiva concedida ontem, Dorival falou sobre a necessidade de a Seleção não deixar escapar pontos para alcançar suas metas e fez sua avaliação referente ao adversário de hoje.

“O futebol venezuelano vem crescendo. Um trabalho muito sério está acontecendo, com grandes jogadores espalhados pelo mundo. No nosso país, tem muitos importantes para sua equipe. Estão invictos lá dentro com duas vitórias e três empates, incluindo Argentina e Uruguai. Esqueçam jogos fáceis com Bolívia e Venezuela há até pouco tempo. Acreditamos num grande jogo. Existe uma confiança muito grande por aquilo que a gente pode ver nos treinamentos, e espero que a gente possa repetir em campo”, disse o técnico.