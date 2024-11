Flamengo e Atlético-MG empatam sem gols em jogo atrasado do Brasileirão

Fla e Galo fizeram jogo disputado no Maracanã pelo Brasileirão - Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Após a final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG se reencontraram na noite desta quarta-feira, 13, no Maracanã, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar das chances criadas, o jogo no Rio de Janeiro terminou sem gols.

O resultado mantém o rubro-negro carioca na 4ª posição, agora com 59 pontos. O Galo segue na 10ª colocação, com 42 pontos ganhos. Os mineiros se aproximam do Bahia, que ocupa o 8º lugar, com 46 pontos somados.

Leia mais:

>> Com participação parcial de Biel, Bahia realiza segundo treino da semana

>> Após três dias de folga, Vitória se reapresenta de olho no Criciúma

>> Atletas baianas iniciam disputa no Pan-Americano de Ginástica Aeróbica

Na primeira etapa, domínio amplo do rubro-negro carioca. A equipe criou oportunidades com Bruno Henrique em chute de fora da área e uma cabeçada de Michael, que estava livre, mas mandou para fora do gol.

Aos 35 minutos, a melhor chance do Flamengo. O zagueiro Lyanco tropeça, derruba Matheuzinho dentro da grande área e o pênalti foi marcado. David Luiz cobra e Everson salva o Galo. O arqueiro alvinegro fez defesas importantes que garantiram o empate.

No segundo tempo, Michael e Everson protagonizaram outro duelo. Fabrício Bruno arrisca de fora da área, e, na sobra, bola fica para Michael, que finaliza frente a frente com Everson que faz grande defesa. O Atlético tenta com Paulinho, que finaliza dentro da meia-lua e a bola passa com perigo aos 44.