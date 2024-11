Após três dias de folga, Vitória se reapresenta de olho no Criciúma

Zagueiro Neris em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O elenco do Vitória se reapresentou nesta quarta-feira e, após receber três dias de folga após a derrota contra o Corinthians, o Rubro-Negro iniciou a preparação para enfrentar o Criciúma. O duelo, que é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para a próxima quarta-feira, 20, às 16h30, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Leia mais:

>> Criciúma tem dois desfalques para encarar o Vitória; confira

>> Com música, clipe e sorteio, nova camisa do Bahia é lançada oficialmente

>> Copa do Nordeste tem datas reduzidas e calendário apertado em 2025

A atividade no CT Manoel Pontes Tanajura teve início com exercícios na academia de musculação e trabalhos de aquecimento. Em seguida, o treinador Thiago Carpini comandou um treino técnico focado em transições com posse de bola.

Recuperado de um trauma no joelho, o lateral Willean Lepo treinou sem restrições, assim como o zagueiro Neris, que se queixava de dores no pé. No departamento médico, Camutanga fez atividades sem bola no campo sob orientação do fisioterapeuta Clício Alves.

Diante do Criciúma, o Vitória não poderá contar com o atacante Everaldo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Thiago Carpini poderá contar com Lucas Esteves, que cumpriu suspensão no jogo contra o Corinthians.