Copa do Nordeste tem datas reduzidas e calendário apertado em 2025

Taça da Copa do Nordeste - Foto: Fabio Souza / CBF

Mesmo com a divulgação do calendário do futebol brasileiro para a temporada 2025 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), chama a atenção que a Copa do Nordeste teve a quantidade de datas reduzidas para três.

A competição terá Bahia e Vitória na fase de grupos, enquanto Barcelona de Ilhéus e Juazeirense disputarão a fase prévia.

A entidade máxima do futebol brasileiro atendeu as federações e decidiu dar prioridade aos campeonatos estaduais. Com isso, o Nordestão 2025 estará "apertado" junto com as outras competições da próxima temporada.

De acordo com uma fonte ouvida pelo portal ge.globo, a decisão de diminuir as datas da Copa do Nordeste e aumentar os estaduais, que terão no mínimo 13 datas. As federações sem clubes nas séries A e B, o calendário deverá ser estendido até o mês de abril, quando se iniciam as séries C e D.

Vale salientar que até 2024, a CBF gerenciava a Copa do Nordeste devido a uma ação judicial, contudo a obrigação se encerrou. Alguns clubes davam prioridade ao Nordestão e isso irritava as federações estaduais.

Com isso, as três datas reservadas para a Copa do Nordeste são 22 de janeiro, e 5 e 12 de fevereiro. A organização, a CBF e os clubes envolvidos precisaram chegar a um acordo para a distribuição das datas com as outras competições. É possível que as datas do Nordestão sejam divulgadas junto com a Copa Verde.

Clubes confirmados na Copa do Nordeste de 2025

Fase de grupos

Ceará

Fortaleza

Vitória

Bahia

Sport

Náutico

CRB

Sampaio Corrêa

América-RN

Sousa-PB

Confiança-SE

Altos-PI

Fase prévia

Ferroviário-CE

Maracanã-CE

Juazeirense

Barcelona de Ilhéus

Santa Cruz

Retrô-PE

CSA

ASA-AL

Moto Club-MA

Maranhão-MA

ABC

Santa Cruz-RN

Botafogo-PB

Treze-PB

Sergipe

Fluminense-PI