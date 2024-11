Criciúma tem dois desfalques para encarar o Vitória; confira

Técnico Claudio Tencati durante treinamento - Foto: Celso da Luz / Criciúma EC

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Criciúma virá com pelo menos dois desfalques para o confronto direto marcado para o próximo dia 20 de novembro, às 16h30, no Heriberto Hulse, pela 34ª rodada do certame nacional.

O técnico Cláudio Tencati não vai contar com o zagueiro Wilker Ángel e o lateral-esquerdo Miguel Trauco, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vale destacar que os dois foram convocados pelas seleções da Venezuela e Peru para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Os substitutos devem ser o português Tobias Figueiredo, na zaga, enquanto o experiente Marcelo Hermes, será deslocado do ataque para a lateral.

Em contrapartida, o goleiro Gustavo, cria da base do Vitória e titular da meta do Tigre nos últimos anos, se recuperou de um edema na coxa e deve retornar ao time. Outro que volta a equipe é o atacante Felipe Vizeu, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro.

Com a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro na última rodada, o Criciúma se aproximou da zona de rebaixamento. O time carvoeiro ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos somados em 33 jogos disputados. Com um ponto a mais que o adversário, o Vitória ocupa a 13ª posição, com 38 pontos ganhos.