Zagueiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol

Um dos grandes nomes que já passaram pelo Esporte Clube Vitória, o zagueiro Kanu, de 40 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol na manhã desta quarta-feira, 13. O defensor somou 20 anos de carreira, colaborando com 38 gols.

Através das redes sociais, Kanu divulgou um texto anunciando a decisão, agradecendo aos clubes em que teve passagem.

"20 anos de paixão, desafios de vitória e emoções partilhadas, Obrigado a todos aqueles que fizeram parte desta incrível aventura. Mas chegou o momento de dar um novo passo na minha carreira. E hoje, anuncio minha aposentadoria do futebol", escreveu o defensor.

No vídeo publicado, é possível ver inúmeros gols de Kanu vestindo a camisa do Vitória, inclusive contra o Bahia, clássico em que o baiano já protagonizou cenas marcantes. No clube rubro-negro, o defensor atuou por quatro temporadas, conquistando o Baianão de 2017.

Sua última temporada no futebol foi atuando pelo Jacuipense, no Baianão, Copa do Brasil e Série D. Com o Leão do Sisal, participou de oito jogos, sem somar gols ou assistências.

Um nome na história!

Apresentado no ano de 2015, Kanu revelou a sua animação por vestir as cores do Leão e revelou que sempre teve vontade de ser um jogador do Vitória. Na campanha, foi peça chave para subir o rubro-negro da Série B para a Série A.

"Era um sonho meu jogar no Vitória e hoje o presidente e a diretoria estão me dando a oportunidade de jogar e espero junto com meus companheiros colocar o conseguir botar esse clube na elite do futebol brasileiro que ele merece. É um clube grande, de estrutura e com a torcida que não pode ficar na Série B. Vamos trabalhar para isso", disse Kanu, em 2015.

Nas temporadas seguintes, vestiu o rubro-negro em 121 jogos, colaborando com 16 gols.

Protagonismo no Ba-Vi da paz

Vestindo as cores do Vitória, o defensor foi um dos grandes nomes do Ba-Vi da paz, realizado em fevereiro de 2018. Na ocasião, o Leão vencia, no Barradão, por 1x0, mas viu Vinicius marcar de pênalti e empatar o placar.

Após provocação do atacante tricolor, os jogadores do Vitória iniciaram uma confusão generalizada. No momento, Kanu chegou ao conflito dirigindo dois socos no adversário, sendo expulso nos minutos seguintes.