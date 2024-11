Jogos da Juventude: Confira como foi o embarque da delegação baiana

Parte da delegação baiana que embarcou para a disputa dos Jogos da Juventude em João Pessoa-PB - Foto: Beatriz Amorim / Ag. A Tarde

O primeiro grupo de atletas de escolas públicas e particulares de 14 cidades da Bahia embarcaram na manhã desta terça-feira, 12, para João Pessoa, capital da Paraíba, que vai sediar os Jogos da Juventude 2024. Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o evento será realizado entre os dias 13 a 28 de novembro.

Leia mais:

>> Elenco do Bahia começa a preparação para jogo contra o Palmeiras

>> Com novidades, COB define dia e local do Prêmio Brasil Olímpico 2024

>> CBF pede mudanças para times brasileiros à Conmebol; entidade ignora

Embarcaram para a capital paraibana uma delegação composta por 50 pessoas, com 33 jovens de 13 a 17 anos e a comissão técnica e outros componentes. A Bahia será representada nas modalidades de badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo, tênis de mesa e tiro com arco.

O Portal A TARDE conversou com alguns dos competidores baianos. Daniel, que é natural de Cruz das Almas, estará representando a Bahia em duas modalidades e se mostra motivado para melhorar o desempenho, já que foi medalhista na última edição tanto no judô quanto no wrestling.

"Muito ansioso. É mais uma competição, onde eu vim me preparando há bastante tempo. E eu não vou só participar de uma modalidade, como eu vou participar de duas novamente, que é o judô e o wrestling. No ano passado, em São Paulo, eu consegui um bronze no Wesley e prata no judô. Esse ano vai ser totalmente diferente, tenho certeza disso. Eu vim me preparando há bastante tempo pra trazer dois ouro pra Bahia, para a minha academia e para Cruz das Almas", disse o jovem.

Já Ana Vitória, de 13 anos, faz parte da ginástica rítmica. Empolgada pela estreia, ela espera representar bem o estado tanto na disputa individual e por equipes na modalidade.

"Estou muito ansiosa, até porque é munha primeira vez nos Jogos da Juventude. Estou com muitas esperanças para poder representar minha Bahia, meu clube também e vamos para frente. Eu só quero o melhor. Me motiva bastante também a medalha por equipe, porque tem que pensar em conjuntor", declarou.

Para Wilton Brandão, diretor de Fomento ao Esporte da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a Bahia tem tudo para fazer história nos Jogos.

"Mais uma vez a Bahia se fazendo presente nos Jogos da Juventude. Esse ano, vamos com a delegação de 180 pessoas e nesse primeiro bloco, que é o bloco de sete modalidades, estamos indo com 50 pessoas e 33 atletas. A expectativa é mais uma vez de a Bahia brilhar no Jogo da Juventude", explicou

Brandão explicou sobre como funciona o trabalho de preparação e revelação de atletas em fase estudantil.

"Uma política pública de apoio a esporte, que começa desde a base, nas escolas de iniciação esportiva. Temos uma articulação forte com a Secretaria da Educação e, por meio dessa parceria, a gente faz um apoio e o fomento ao esporte educacional e ao esporte escolar. É dessa forma que a gente faz esse encontro, com as competições na base e que deságua seletivas estaduais e daí a gente seleciona os competidores que vão para os eventos esportivos e escolares nacionais", complementou.

Os estudantes atletas são oriundos de Barra da Estiva, Barreiras, Camaçari, Cruz das Almas, Eunápolis, Irecê, Jequié, Juazeiro, Madre de Deus, Manoel Vitorino, Porto Seguro, Ribeira do Pombal, Salvador e Simões Filho.

O restante da delegação segue viagem no dia 17 de novembro (domingo) e, por fim, no dia 23 de novembro (sábado).