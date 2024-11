Com novidades, COB define dia e local do Prêmio Brasil Olímpico 2024

Prêmio Brasil Olímpico terá premiações novas na edição de 2024 - Foto: Alex Ferro / COB

O Prêmio Brasil Olímpico 2024 já tem data e local definidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Um dos maiores eventos do esporte nacional será realizado no dia 11 de dezembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

A apresentação vai celebrar a campanha histórica do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, onde o time conquistou 20 medalhas na disputa.

O Prêmio Brasil Olímpico 2024 contará com novidades. O COB vai premiar os melhores treinadores e treinadores de esportes individuais. Apenas um profissional foi homenageado nesta categoria até o ano passado, o que mostra um passo relevante para a igualdade de gênero no esporte brasileiro.

“Estamos muito animados em reunirmos daqui a um mês no Prêmio Brasil Olímpico 2024 as grandes estrelas do esporte olímpico nacional, que tanto orgulho trouxeram para nosso povo. Dos 276 atletas brasileiros na delegação, 56 voltaram para casa com pelo menos uma medalha no peito, em uma edição marcada pelo protagonismo feminino da delegação brasileira. Temos muitos motivos para celebrar os feitos de nossos atletas e com certeza será uma festa marcante para o Movimento Olímpico brasileiro”, declarou Paulo Wanderley, Presidente do COB.

Para a temporada 2025, o COB determinou que todas as modalidades terão um mínimo de 30% de oficiais mulheres na delegação em competições multiesportivas internacionais. Vale destacar que de maneira inédita, uma premiação será oferecida aos destaques em eventos mistos, que são as competições em que mulheres e homens atuam no mesmo time.

Os atletas brasileiros que se destacaram nas Olimpíadas de Paris serão homenageados com o Troféu Rei Pelé, onde a escolha será realizada por especialistas. Em 2021, os vencedores foram Rebeca Andrade, da ginástica artística, e Marcus D´Almeida, do tiro com arco.

O público irá escolher quais atletas vão conquistar os prêmios de Atleta da Torcida, Atleta Revelação e Prêmio Inspire. Os tradicionais prêmios aos melhores atletas de cada modalidade, Melhor Técnico Coletivo, Melhor Equipe do Ano, Troféu Adhemar Ferreira da Silva e Prêmio Espírito Olímpico serão entregues.