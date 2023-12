Rebeca Andrade espera estar bem física e mentalmente para Paris 2024 | A TARDE

Pela terceira vez consecutiva, a ginasta Rebeca Andrade foi eleita, pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a melhor atleta do ano. A cerimônia sediada pelo COB ocorreu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 15. Ao lado da atleta, Marcus D'Almeida, do tiro com arco, também levou o troféu Rei Pelé, dado aos dois melhores esportistas.

Em 2023, Rebeca foi uma das protagonistas das duas principais competições do ano: o Mundial de Ginástica Artística e os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Juntando os dois torneios, Rebeca garantiu nove medalhas, três de ouro, cinco de prata e uma de bronze, sendo a ginasta mais premiada da temporada.

Após a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, a ginasta comentou sobre o ano que lhe garantiu o terceiro troféu consecutivo, e comentou sobre as expectativas para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão em 2024.

“Foi um ano muito incrível, cheio de realizações e conquistas. Acho que foi o melhor ano da ginástica artística feminina e foi sensacional ter feito parte desta equipe que trouxe tantas coisas para este esporte, foi algo grandioso. Para 2024, eu espero estar saudável física e mentalmente, porque se essas coisas não caminharem juntas, as coisas não acontecem. É isso, o resultado é consequência. Eu vou estar sempre pronta para dar 110% de mim e espero que dê tudo certo.” finalizou a ginasta.

Além do Troféu Rei Pelé, Rebeca Andrade saiu da Cidade das Artes também com o prêmio de melhor da modalidade na ginástica artística.