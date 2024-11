CPI da Manipulação: jogadores de Flamengo e Botafogo serão convocados

Bruno Henrique e Luiz Henrique são investigados por manipulação de resultados - Foto: Divulgação / Flamengo e Javier Torres / AFP

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado, aprovou nesta terça-feira, 12, a convocação do atacante Luiz Henrique, do Botafogo e que defende a Seleção Brasileira.

O atleta está sendo investigado por um suposto envolvimento em um esquema de manipulação de resultados de jogos do Campeonato Espanhol, na época em que defendia o Real Bétis, da Espanha.

Não há uma data definida para que Luiz Henrique seja arguido pelos Senadores. De acordo com o site UOL, Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra, teria transferido R$ 40 mil ao jogador do Botafogo, quando ainda atuava no futebol espanhol. Vale destacar que Paquetá prestará depoimento no início de dezembro.

As movimentações financeiras ocorreram logo após Luiz Henrique receber cartões amarelos, no início de 2023. Bruno Tolentino, autor de uma das transferências, confirmou ao UOL que já lucrou com apostas em pelo menos um jogo disputado pelo atacante.

Além disso, os familiares de Paquetá também apostaram em jogos em que o próprio meia receberia cartões, informação que está em um relatório da investigação da Federação Inglesa (FA) e foi admitida pelo tio de Paquetá.

Bruno Henrique teve convocação aprovada pelo Senado

Na mesma reunião, foi aprovada a convocação do atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O atleta é alvo da Operação Spot-fixing, para apurar possível manipulação do mercado de cartões, em partida de futebol válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ocorrida em novembro de 2023.

Segundo informações obtidas pela CNN, existem provas de que o jogador “agiu deliberadamente” durante uma disputa contra o Santos, em 1 de novembro de 2023, para ser punido pelo árbitro com um cartão com o objetivo de possibilitar que familiares, que estavam cientes dessa intenção com antecedência, ganhassem dinheiro por meio de apostas esportivas.