Desejo de Ceni, volante do São Paulo pode reforçar o Bahia

O volante Rodrigo Nestor, de 24 anos, é alvo do Bahia para a temporada 2025. Cria da base do São Paulo, o jogador nunca atuou por outro clube, mas vê com bons olhos a chance de voltar a trabalhar com o técnico Rogério Ceni. A informação foi divulgada pelo ge.

Ainda de acordo com o site, o diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, se reuniu com representantes do jogador e sinalizou com uma oferta de cinco anos de contrato. O São Paulo, por sua vez, negou que tenha recebido uma proposta do Esquadrão.

Rodrigo Nestor tem 35 jogos em 2024, mas perdeu espaço com o técnico Luis Zubeldía, que deve permanecer no clube para a próxima temporada. Ele marcou um gol e deu duas assistências nesta temporada.

