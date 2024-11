Fim de contrato! Confira lista de jogadores que podem sair do Bahia

Vasco/RJ x Bahia - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Leticia Martins/EC Bahia

O Bahia atravessa um momento turbulento no Campeonato Brasileiro e, além das dificuldades em campo, a temporada 2024 também traz desafios administrativos, especialmente em relação à renovação de contratos. Sete jogadores têm seus vínculos expirando em dezembro deste ano, o que coloca em jogo o futuro de diversas peças-chave do elenco.

Peças em negociação

O volante queridinho da torcida, Nicolás Acevedo, recém-recuperado de uma grave lesão, é um dos atletas mais próximos de ter seu contrato renovado. Considerado importante para o esquema de Rogério Ceni, sua permanência parece ser uma prioridade para a diretoria. Já o goleiro Adriel e o zagueiro Victor Cuesta enfrentam situações mais incertas. O clube ainda analisa com cautela se vale a pena estender os contratos desses jogadores.

Podem dar adeus!

Outros jogadores com contratos prestes a expirar são o goleiro Danilo Fernandes, os laterais Douglas Borel e Cicinho, e o meia Carlos de Pena. Para alguns desses nomes, que não possuem o mesmo apoio da torcida, o futuro no clube parece distante. Caso a diretoria decida não renovar com esses atletas, o Bahia pode iniciar uma reformulação em busca de reforços para a temporada 2025.